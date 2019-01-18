Історична перемога: двох українок визнано найкращими у жіночому хокеї

У Південно-Африканській Республіці завершилася кваліфікація чемпіонату світу з жіночого хокею, де достроково здобула перемогу збірна України. «Синьо-жовті» хокеїстки не залишили шансів збірним ПАР, Гонконгу, Болгарії та Бельгії і пробилися до дивізіону ІІB.

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За результатами кваліфікації, Вікторію Ткаченко було визнано найкращим воротарем турніру. Киянка зіграла у воротах всі чотири матчі, а її сейви були неодноразово відзначені спортивними коментаторами. При цьому Вікторія Ткаченко грає як воротар всього три роки.

Легендарну Єлизавету Рябкіну визнано найціннішою хокеїсткою турніру (Most Valuable player). Рябкіна на початку 2000-х стала першою українською дівчиною, яка виступала за чоловічу команду, грала за клуб «Дружба-78». Пізніше їй було заборонено виступати у чоловічому клубі, і Єлизавета переїхала до США, де навчалася і була капітаном хокейного клубу «Гарвард».

Вперше за 27 років незалежності України «синьо-жовта» жіноча збірна з хокею змагалася на світовому рівні. До цього часу вона виступала лише на чемпіонаті Європи у 1993 та 1995 роках.

Раніше Радіо Свобода повідомляло, що українки не отримують заробітну плату за виступи у професійних клубах та національній збірній.

У 2020 році жіноча збірна України зіграє на чемпіонаті світу у Дивізіоні ІІB.

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