Сноуден невдовзі стане батьком, його дитина може стати громадянином Росії

Колишній співробітник Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден до кінця року стане батьком, а його дитина може отримати громадянство Росії.

Адвокат Сноудена Анатолій Кучерена заявив 29 жовтня, що його клієнт і його дружина Ліндсі Міллс очікують народження дитини наприкінці грудня.

Він додав, що «наразі немає інформації» про можливий намір Сноудена стати громадянином Росії. Немовля автоматично отримає право на російське громадянство, якщо жоден з батьків не заявить про громадянство дитини в іншій країні.

Раніше Сноуден отримав безстроковий дозвіл на проживання в Росії.

У 2013 році Сноуден отримав притулок у Росії після того, як він оприлюднив секретні відомості про програму масової електронного стеження з боку спецслужб. Сноуден твердить, що в Росії опинився за збігом обставин: він летів із Гонконгу з пересадкою в Москві, де дізнався, що його американський паспорт анульований, а йому загрожує переслідування на батьківщині. У 2014 році Сноуден отримав у Росії тимчасовий дозвіл на проживання.

У різних інтерв’ю він стверджував, що не обмежений у своїх переміщеннях по Росії. Виступаючи за свободу інформації, Сноуден критикував російську владу за заходи з її обмеження.

Сноудену в США висунуті звинувачення в шпигунстві, йому загрожує тривалий тюремний термін. Громадська думка у США з питання про Сноудена розділилася: багато активістів та громадські діячі, визнаючи, що він порушив закон, вказують на те, що він порушив важливу проблему невиправданого втручання спецслужб у приватне життя.

Колишній президент Барак Обама відмовився помилувати Сноудена, заявивши, що, можливо, зробив би це, якби той добровільно постав перед американським судом. Президент Дональд Трамп характеризував Сноудена як «зрадника». Але в серпні 2020 року з’явилися повідомлення, що Трамп не виключає можливості помилувати Сноудена.