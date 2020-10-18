Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
18 жовтня 2020, Київ 20:09
Новини | Коронавірус

Ляшко прокоментував застосування в Україні собак-шукачів для виявлення людей із COVID-19

Дресирування собак для виявлення COVID-19 у Китаї, липень 2020 року

Собаки-шукачі, які можуть виявляти COVID-19, наразі не передбачені українськими стандартами надання медичної допомоги, повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко в інтерв'ю Радіо Свобода.

«Наскільки я знаю, в Україні зараз розпочинають кінологи займатися такою проблемою. І про такі випадки я читав. Але поки що в стандартах надання медичної допомоги, в стандартах діагностики такої практики не використовують. Ми, Міністерство охорони здоров’я, відповідаємо за науково обґрунтовані підходи», – сказав Ляшко.

Він припускає, що собака може відчувати людину з температурою і з гострими респіраторними вірусними інфекціями.

«Коли ми зараз говоримо, у нас є епідемія коронавірусної хвороби і температура є одним із основних симптомів, більше всього, що саме так і відбувається. Але ми повинні робити все для того, щоб виявляти науково обґрунтованими підходами», – зазначив Ляшко.

Заступник міністра наголосив, що лікування не відбуватиметься, якщо COVID-19 виявить собака.

«Усе одно буде зроблений тест і визначена тактика ведення лікування хворого лікуючим лікарем на підстав лабораторних аналізів», – додав посадовець.

На початку жовтня Міністерство внутрішніх справ повідомило, що розглядає можливість впровадження в Україні превентивного проєкту з підготовки службових собак для виявлення осіб з ознаками COVID-19

Собаки-шукачі замість тестів ПЛР: як працює новий спосіб виявлення COVID-19 (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Собаки-шукачі замість тестів ПЛР: як працює новий спосіб виявлення COVID-19 (фотогалерея)

По всьому світі собаки-шукачі навчаються виявляти людей, інфікованих коронавірусом

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG