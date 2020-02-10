Зонд Solar Orbiter почав подорож до Сонця

Ракета-носій Atlas V з космічним зондом Solar Orbiter о шостій ранку 10 лютого за Києвом стартувала з космодрому на мисі Канаверал у Флориді. Про це повідомили у Національному аерокосмічному агентстві США.

«Космічний апарат починає свою подорож, щоб зробити перші знімки північного та південного полюсів Сонця», – мовиться у повідомленні.

Експедиція Solar Orbiter є спільним проєктом НАСА та Європейського космічного агентства. Місія триватиме два роки, за цей час зонд має здійснити близько 22 обертань навколо Сонця.