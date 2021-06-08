Ексголова «Відкритої Росії» виїхав за кордон

Колишній голова руху «Відкрита Росія» Олександр Соловйов поїхав за кордон. Свій вчинок він пояснив «неадекватністю» і «людожерством» російських правоохоронних органів.

«Заодно це дозволяє убезпечити близьких на якийсь час», – резюмував опозиціонер, додавши, що поїхав «на якийсь час», але не уточнивши на який і куди.

На початку червня у Соловйова пройшли обшуки у справі про заподіяння майнової шкоди приміщенню, що належав департаменту міського майна Москви. У цій справі раніше були затримані опозиційний політик Дмитро Гудков та його тітка. Соловйов колись працював помічником Гудкова.

Сам Дмитро Гудков повідомив про свій від’їзд з Росії у неділю. Він поїхав до Києва, за його власними словами, – як мінімум до кінця виборів у Держдуму. Як заявив політик, кілька близьких джерел з оточення адміністрації президента Росії повідомили йому, що якщо він не покине країну, то кримінальна справа, порушена на нього, буде продовжена аж до арешту.

Минулого вівторка Дмитро Гудков був затриманий після обшуків. Політику присвоїли статус підозрюваного у справі, порушеній за статтею «Спричинення матеріального збитку в особливо великому розмірі шляхом зловживання довірою». У цій же справі проходить рідна тітка політика Ірина Єрмілова.

Пізніше суд обрав для Ермілової запобіжний захід у вигляді заборони певних дій, а Гудкова поліція відпустила без звернення до суду під зобов’язання про явку до Головного слідчого управління МВС.

Адвокати політика повідомляли, що його звинувачують у причетності до того, що фірма, яку очолювала Єрмілова, не сплатила за оренду приміщення у московській мерії понад один мільйон рублів. Йдеться про події 6-річної давнини. Гудков провину заперечує. Він також заявив, що більше не думає про вибори в Держдуму, а думає про долю своєї тітки.