Росія: силовики заявляють, що знайшли боєприпаси в квартирі ексдепутата Держдуми Гудкова

У Росії правоохоронні органи порушили кримінальну справу про незаконне придбання або зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів через патрони, виявлені в квартирі, що належить колишньому депутату Державної думи, опозиційному політику Геннадію Гудкову.

Державне агентство ТАСС повідомляє, що під час обшуку в переробленій під офіс квартирі Гудкова були знайдені 50 патронів для пістолета Макарова. Там же було знайдено дозвіл на пістолет, вочевидь, прострочений.

Раніше кілька засобів інформації повідомляли, що патрони були знайдені під час обшуку у справі сина Геннадія Гудкова, Дмитра, обвинуваченого у заподіянні матеріальних збитків. Дружина Дмитра Валерія писала тоді, що патрони належать Гудкову-старшому, вони від його нагородної зброї. Тоді вона повідомила, що ліцензія на зброю прострочена і знаходиться на переоформленні.

За статтею про незаконне придбання або зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів власнику патронів загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Гудков у 2019 році емігрував до Болгарії.

Геннадій Гудков є колишнім офіцером КДБ, полковником у відставці. Він тривалий час володів одним із найбільших охоронних підприємств у Росії, яке мало дозвіл на використання вогнепальної зброї. Кілька років він був членом консультативної ради при директорові ФСБ. Про його нагородження пістолетом раніше не повідомлялося.

3 червня суд у Москві розглядає питання про обрання запобіжного заходу синові Гудкова. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі. І Дмитро, і Геннадій Гудкови заявляли, що тиск із боку правоохоронних органів та кримінальне переслідування пов’язане з їхньою опозиційною діяльністю.