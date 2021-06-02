Росія: опозиціонеру Гудкову загрожує до 5 років позбавлення волі

Російському опозиційному політикові Дмитру Гудкову загрожує термін до п’яти років позбавлення волі, повідомляє російська служба Радіо Свобода. Після обшуку, який відбувся 1 червня, опозиціонер був затриманий як підозрюваний у кримінальній справі про «заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою». Його залишають в камері попереднього ув’язнення до суду, на якому оберуть запобіжний захід.

Також як підозрювана в тій же справі затримана тітка політика Ірина Єрмілова.

За інформацією ЗМІ, кримінальну справу порушили через несплату боргу за договором оренди нежитлового приміщення у мерії Москви в 2015 році. Потерпілим фігурує власник приміщення – департамент міського майна російської столиці. Батько політика, колишній депутат Державної думи Геннадій Гудков, повідомив журналістам, що йдеться про підвал на вулиці Солженіцина, за оренду якого, за версією слідства, його син заборгував кілька мільйонів рублів. Однак, за словами Гудкова-старшого, фірма-орендар давно збанкрутувала, приміщення повернули владі Москви, а про якусь заборгованість син дізнався тільки вранці 1 червня.

Гудкови вважають кримінальну справу політично мотивованою. На їхнє переконання, вона порушена, щоб не дати Дмитру брати участь у майбутніх виборах до Державної думи.

1 червня у Дмитра Гудкова і членів його родини відбулися обшуки. Як повідомив батько опозиційного політика, поліція прийшла по десяти адресах, зокрема, на дачу і в сімейний офіс під Москвою. Також обшук відбувся у начальника штабу Дмитра Гудкова Віталія Венедиктова. У слідчих діях брали участь понад 140 поліцейських і співробітників Слідчого комітету. Після обшуків Гудкова-молодшого відвезли на допит до головного слідчого управління ГУ МВС Москви.