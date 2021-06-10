В Україні можна спостерігати кільцеподібне сонячне затемнення

10 червня жителі більшої частини Північної півкулі Землі зможуть спостерігати рідкісне астрономічне явище – кільцеподібне сонячне затемнення. Місяць закриє Сонце, залишивши лише тонку смужку краю сонячного диска.

Найкраще затемнення буде видно в Арктиці.

Спостерігати «вогняне кільце» можна частково і в Україні. У Києві воно почалося о 13:26, максимальної фази досягне о 14:15. За повідомленнями, українці зможуть побачити близько 5% від загального затемнення.

Дивитися на Сонце незахищеним оком або в телескоп без спеціальних сонячних світлофільтрів небезпечно.