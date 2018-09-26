З’явився мобільний застосунок, який має допомогти українцям сортувати сміття

Українська філія компанії MacPaw розмістила в магазинах програмного забезпечення Apple Store і Google Play додаток «Сортуй», який призначений для того, щоб полегшити сортування сміття і його здачу на переробку.

Застосунок враховує правила приватних станцій сортування «Україна без сміття» і «Київміськвторресурси» і, як стверджують його автори, буде оперативно оновлювати інформацію про правила сортування та збір специфічних видів відходів.

Окрім загальних правил сортування та інформації про різні види вторинної сировини, «Сортуй» містить мапу із зазначеними на ній пунктами прийому по Києву.

У MacPaw визнають, що наразі аплікація буде більш корисною мешканцям столиці, і закликають користувачів пропонувати інформацію про операторів прийому сміття з інших міст.

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За даними екологів, у 2012 році кількість пластикового сміття у Світовому океані становила приблизно 165 мільйонів тонн. У 2014 році на поверхні океану лежало 268 940 тонн пластику. Загальна кількість окремих частин відходів з пластмаси становить понад п’ять трильйонів.