Актору Кевіну Спейсі офіційно висунули звинувачення в домаганні

Суд в США 7 січня висунув офіційні звинувачення актору Кевіну Спейсі у справі про домагання до 18-річного підлітка. За словами адвокатів актора, свою вину він не визнає.

Суддя заборонив Спейсі контактувати з юнаком, який висунув обвинувачення.

Наступне засідання у справі має відбутися 4 березня.

Спейсі звинувачують в непристойній поведінці. У 2016 році він нібито домагався до 18-річного працівника бару. Якщо вина актора буде доведена, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Спейсі став причиною великого скандалу в американській кіноіндустрії в жовтні 2017 року. Тоді актор Ентоні Репп в інтерв’ю порталу BuzzFeed звинуватив його в сексуальних домаганнях. За словами Реппа, інцидент стався в 1986 році, коли йому було 14 років після вечірки вдома у Спейсі. Сам Спейсі спочатку заявив, що не пам’ятає такого випадку, а потім зізнався, що він – гей.

Після цього ще близько 30 чоловіків заявили, що актор до них приставав, а сам Спейсі добровільно був поміщений в лікарню, щоб пройти курс психологічної допомоги і лікування від алкоголізму. Netflix після звинувачень на адресу Спейсі «вбив» його персонажа в телесеріалі «Картковий будиночок» і закрив телешоу. Останній фільм Спейсі, Billionaire Boys Club, який він зняв ще до звинувачень в сексуальному насильстві, провалився в прокаті.