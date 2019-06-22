Дар’я Білодід стала чемпіонкою ІІ Європейських ігор у дзюдо

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід, яка виступає у ваговій категорії до 48 кг, у фіналі здобула перемогу над росіянкою Іриною Долговою (чинною чемпіонкою Європи), на II Європейських іграх.

Це перша нагорода збірної України на цих змаганнях, що відбуваються в білоруському Мінську.

На шляху до золотої медалі українка поборола дворазову чемпіонку Європи угорку Еву Черновіцкі, француженку Мелані Клеман і бронзову призерку чемпіонату Європи-2018 Міліцу Ніколіч із Сербії.

Також сьогодні українці поборються у фінальних сутичках у дзюдо і самбо.

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