Засуджені у справі «українських диверсантів» перебувають у російському П’ятигорську – рідні

Засуджені в анексованому Севастополі в справі «українських диверсантів» кримчани Володимир Дудка й Олексій Бессарабов станом на 8 грудня перебували в російському П’ятигорську, повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії син Дудки Ілля Каверник.

«Станом на вчорашній день вони були ще в П’ятигорську. Їх етапують кудись у Ставропольський край. Імовірно, або перша, або 11-а колонія. Більше нічого не знаю», – сказав Каверник 9 грудня.

Адвокат засуджених Оксана Железняк наразі не коментувала ситуацію.

5 грудня Кримська правозахисна група з посиланням на відповідь російського омбудсмена Тетяни Москалькової на запит українського омбудсмена Людмили Денісової повідомила, що Володимир Дудка буде відбувати покарання в колонії Ставропольського краю Росії. За інформацією правозахисників, «з великою часткою ймовірності Бессарабов також буде доставлений в одну з колоній Ставропольського краю» Росії.

23 жовтня стало відомо, що засуджених російським судом у так званій «справі українських диверсантів» Володимира Дудку та Олексія Бессарабова етапували з СІЗО «Матроська тиша» в Москві в невідомому напрямку.

9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили в підготовці диверсій в анексованому Криму на замовлення української розвідки.

Севастопольський міський суд 4 квітня цього року засудив Дудку і Бессарабова до 14 років в’язниці. Суд також призначив кожному штраф. Верховний суд Росії 15 жовтня відхилив скаргу захисту і затвердив вирок Дудці і Бессарабову.