Справа солдата Марківа в Італії закрита

Судова справа українського солдата Віталія Марківа в Італії остаточно закрита. 9 грудня в Римі Верховний касаційний суд підтвердив рішення Апеляційного суду Мілана про звільнення Марківа через відсутність складу злочину. У липні 2019 року суд першої інстанції у Павії засудив гвардійця до 24 років неволі, звинувативши його у причетності до групового убивства іноземних репортерів під час бойових дій на Донеччині 24 травня 2014 року. У трагічному інциденті неподалік Словʼянська тоді зазнали смертельних поранень італійський фотожурналіст Андреа Роккеллі та його перекладач, російський правозахисник Андрій Миронов.

Суд третьої інстанції відхилив позови сторін. Ідеться про позови на стадії касації від прокурорки обвинувачення, від цивільних позивачів (родини Роккеллі) та від цивільного відповідача (держави Україна). Як підсумувала у коментарі Радіо Свобода прокурорка, це значить, що справа Віталія Марківа в Італії остаточно закрита. Питання про роль України та її війська, яких суди попередніх двох інстанцій визнали відповідальним в убивстві репортерів, тепер також не стоїть. «Якщо колись буде новий позов, тоді слід буде починати все спочатку. На сьогодні все вичерпано», – пояснила прокурорка після оголошення римського вердикту.

Захисник України сказав, що радий та щасливий за солдата Марківа й Україну.

«Закрите питання про відповідальність України з виходом Марківа із процесу, невинуваність якого підтвердив суд третьої інстанції. Також залишаються відкинутими прохання цивільних позивачів про відшкодування з боку української держави. Ніхто нікому не має платити в цій справі», – зазначив у коментарі адвокат цивільного відповідача Ніколо Бертоліні Клерічі.

Його колега, захисник бійця Раффаеле Делла Валле наголосив, що старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків заслуговував на таке рішення касаційного суду.

«Я дуже щасливий, бо після чотирьох із половиною років нарешті скінчилася ця трагедія, яка сколихнула життя мого підзахисного, його родину та сімʼю загиблого фотожурналіста. Усе це сталося внаслідок процесу, який, наголошую, не повинен був і починатися. Касаційний суд поставив крапку. Це зняло тривогу і принесло мені велике щастя», – сказав Радіо Свобода провідний захисник солдата Раффаелле Делла Валле. Він відзначив значний внесок колег, адвокатки Донателли Рапетті та касаційника Валеріо Спіґареллі.

Апеляційний суд у Мілані в Італії 3 листопада ухвалив рішення виправдати за відсутністю складу злочину і негайно звільнити українського нацгвардійця Віталія Марківа, громадянина України й Італії, якого звинувачували в убивстві двох іноземних журналістів на окупованій частині Донбасу в травні 2014 року. Після цього він був звільнений і повернувся в Україну.

Слідчий комітет Росії 23 грудня повідомив про висунення звинувачення у вбивстві проти українського нацгвардійця Віталія Марківа, а також оголошення його у міжнародний розшук. Раніше Марків також був заочно арештований і оголошений у розшук у Росії.

Справа нацгвардійця Віталія Марківа 30-річний старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у тюрмі біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Він перебуває під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року. Солдата, який, окрім українського, має й італійське громадянство, суд присяжних міста Павії визнав причетним до умисного вбивства двох цивільних іноземців на війні біля Слов’янська Донецької області 24 травня 2014 року. Тоді загинули італійський фоторепортер Андреа Роккеллі і його перекладач, російський дисидент Андрій Миронов. Внаслідок того ж інциденту французький репортер Вільям Руґелон зазнав поранень, згодом він став головним свідком обвинувачення. Суд і прокуратура Павії стверджують, що журналісти загинули внаслідок прицільних мінометних пострілів вояків Збройних сил України, а нацгвардієць Марків відстежував рух цивільних і передавав інформацію побратимам. Ні суд, ні слідчі не брали до уваги версію про можливість пострілів на ураження з боку російських гібридних сил, біля яких тоді і перебувала група репортерів без розпізнавальних знаків. Територію, де стався трагічний випадок, контролювали бойовики, якими керував російський полковник Ігор Гіркін («Стрєлков»). Сторона захисту солдата відсоює версію, що репортери потрапили під перехресний вогонь, тому неможливо встановити, внаслідок яких пострілів (із боку бойовиків чи ЗСУ) загинули італієць і росіянин. На переконання захисників військового, Віталій Марків зі своєї бойової позиції фізично не міг бачити цивільних на відстані понад півтора кілометри, а єдина зброя в його володінні (автомат Калашникова) не мав оптичного пристрою для розпізнавання об’єктів на великій відстані. Адвокати захисту оскаржили вирок і подали позов до апеляційного суду присяжних Мілана, суду другої інстанції. Початок розгляду апеляції очікували навесні цього року, але через кризу коронавірусу дату процесу очікують тепер на осінь. Київ категорично не погоджується з обвинувальним вироком і чекає остаточного виправдання бійця Віталія Марківа й ЗСУ. Офіційний Рим тримає дистанцію і заявляє про незалежність та неупередженість італійського судочинства.