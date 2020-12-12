Зеленський нагородив нацгвардійця Марківа орденом «За мужність»

Президент Володимир Зеленський нагородив старшого сержанта Національної гвардії Віталія Марківа орденом «За мужність» 3 ступеня. Відповідний указ з’явився на сайті президента 12 грудня.

За повідомленням, Зеленський підписав указ на клопотання Міністерства внутрішніх справ у День сухопутних військ, який відначають 12 грудня.

«Віталій Марків нагороджений за видатні особисті досягнення у державній та суспільній діяльності, зразкове виконання службового та громадянського обов’язку, високу професійність і вагомий внесок у захист прав і свобод громадян та інтересів України на міжнародному рівні», – повідомляє пресслужба президента.

Як нагадують в інтернет-представництві Зеленського, Марківа несправедливо засудили в Італії за смерть італіського журналіста, але зміг довести свою невинуватість.

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«Справедливе рішення у справі нацгвардійця та його звільнення – це також перемога України на міжнародному рівні, зауважив Володимир Зеленський», – йдеться в заяві.

11 грудня російські медіа повідомили, що Басманний суд Москви заочно заарештував Марківа і оголосив його в розшук. В Росії його звинувачують у «вбивстві».

Апеляційний суд у Мілані в Італії 3 листопада ухвалив рішення виправдати за відсутністю складу злочину і негайно звільнити українського нацгвардійця Віталія Марківа, громадянина України й Італії, якого звинувачували в убивстві двох іноземних журналістів на окупованій частині Донбасу в травні 2014 року. Наступного дня військовий повернувся до України.

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2019 року суд першої інстанції в місті Павія засудив його до 24 років позбавлення волі за звинуваченням у співучасті в убивстві італійського репортера і його перекладача, російського правозахисника, а також пораненні французького фотографа, які перебували серед бойовиків на захопленій тоді ними частині території Донбасу біля міста Слов’янська в травні 2014 року й потрапили під перехресний обстріл.

Віталій Марків завжди заперечував свою причетність до вбивства і наголошував на невинуватості в інкримінованому йому злочині. Захист військовослужбовця і Україна від дня арешту Марківа влітку 2017 року також завжди обстоювали повну непричетність бійця до інциденту і відсутність доказів його провини.