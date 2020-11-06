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06 листопада 2020, Київ 10:31
Новини | Політика

Геращенко: Аваков із власних коштів оплатив чартер для доправлення Марківа в Україну

Віталій Марків і Арсен Аваков по прильоту до Києва, 4 листопада 2020 року

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков витратив 836 тисяч гривень на оренду приватного літака для доставки в Україну з Італії українського нацгвардійця Віталія Марківа, виправданого італійським апеляційним судом Мілану, повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко.

«Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив Національному агентству з питань запобігання корупції, що 5 листопада 2020 року здійснив видатки у сумі 836 244, 50 грн. Міністр повідомив НАЗК письмово, у зв’язку з ухваленням рішення Конституційного суду України від 27.10.2020 № 13-р/2020 і призупиненням технічної можливості для подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані на сайті НАЗК», – написав Геращенко у фейсбуці ввечері 5 листопада.

Віталій Марків прилетів до України – відео
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Віталій Марків прилетів до України – відео

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«Час у дорозі 2:35. Борт був у користуванні з 10:45 (за міланським часом). Необхідність використання чартерного літака була обумовлена складним епідемічним станом в регіоні Ломбардія, запровадженням комендантської години, локауту і загрозою можливого закриття регулярних авіаційних рейсів між Україною та Італією. Саме тому Арсен Аваков прийняв рішення оплатити чартерний рейс за власні кошти, що передбачені в його декларації», – пояснив заступник Авакова.

Сам міністр ситуацію наразі не коментував.

У НАЗК виданню «Українська правда» підтвердили, що наразі подати електронну декларацію можна, а от повідомлення про суттєві зміни у майновому стані – ні. Конституційний суд звільнив високопосадовців від зобов’язання повідомляти про суттєві зміни у майновому стані, визнавши неконституційними частини другу, третю статті 52 закону «Про запобігання корупції». Доки питання не буде врегульоване, на сайті реєстру декларацій неможливо подати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, повідомили у НАЗК.

3 листопада суд в італійському Мілані вирішив повністю виправдати Марківа у справі про загибель журналіста і його перекладача на Донбасі в 2014 році за відсутністю складу злочину і негайно випустити його на волю.

Пізно ввечері 3 листопада Марків залишив в’язницю суворого режиму «Опера» неподалік Мілана, вдень 4 листопада він разом із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим повернувся до Києва.

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