Справа про зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті: прокуратура оскаржить умовні терміни

Прокуратура готується оскаржити судовий вирок щодо сексуального насильства над неповнолітньою дівчиною, повідомляє Офіс генерального прокурора 27 березня.

Відомство вказало на те, що Воловецький суд на Закарпатті ухвалив вирок щодо трьох неповнолітніх за фактом вчинення сексуального насильства.

«Наразі вирок, згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили. Прокуратура оскаржуватиме вирок у встановленому законом порядку. Органи прокуратури вживатимуть всіх заходів для захисту прав постраждалої особи та забезпечення справедливого і невідворотного покарання винних у вчиненні злочину», – заявляє ОГП.

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Воловецький райсуд Закарпатської області 16 березня ухвалив вирок щодо трьох неповнолітніх, які вчинили сексуальне насильство до своєї знайомої неповнолітньої. Це сталося у серпні 2021 року.



Як повідомляє портал судової влади, на розгляд суду це кримінальне провадження надійшло з кваліфікацією за статтею 152 Кримінального кодексу (зґвалтування), а під час судового розгляду у зв’язку із недоведеністю у діях обвинувачених складу інкримінованого їм злочину обласна прокуратура змінила обвинувачення на ч.3 ст.153 КК України (сексуальне насильство).

Суд призначив обвинуваченим покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі і звільнив від відбування покарання з іспитовим строком – два роки. Вони зобов’язані періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.

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За даними судової влади, таке покарання було запропоновано стороною обвинувачення та підтримано потерпілою (за присутності адвоката), яка не вважала за необхідне застосовувати щодо неповнолітніх обвинувачених покарання, пов’язане з реальним позбавленням волі.

Цивільний позов потерпілої на суму 450 000 гривень задоволено частково: на її користь стягнули загалом 180 000 гривень. Інтереси потерпілої у суді представляли батько та адвокат.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив напередодні, що резонансна справа про зґвалтування на Закарпатті є на його контролі.