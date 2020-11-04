Посол Великої Британії про звільнення Марківа: «справедливість є!»

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонз відзначила у своєму твіттері звільнення українського нацгвардійця Віталія Марківа, виправданого італійським апеляційним судом у справі про загибель журналіста і його перекладача на Донбасі в 2014 році.

«Вітаю новину про виправдання українського нацгвардійця Віталія Марківа в Італії. Вітання всім причетним до цього. Справедливість є і за неї варто боротись!», – написала посол Сіммонз.

Звільнений Віталій Марків вже 4 листопада прибуде до Києва. Як повідомило Міністерство внутрішніх справ, Марківа зустрічатимуть о 14:00 на аеродромі Нацгвардії.

3 листопада суд в італійському Мілані вирішив повністю виправдати бійця за відсутністю складу злочину і негайно випустити його на волю.

Пізно ввечері 3 листопада Марків залишив в’язницю суворого режиму «Опера» неподалік Мілана.

Нацгвардієць Віталій Марків майже три з половиною роки перебував за ґратами. 2019 року суд першої інстанції в місті Павія засудив його до 24 років неволі за звинуваченням у причетності до вбивства італійського репортера та російського правозахисника і поранення французького фотографа на окупованій бойовиками території Донбасу в травні 2014 року.

Віталій Марків завжди заперечував свою причетність до вбивства і наголошував на невинуватості в інкримінованому йому злочині.

Захист солдата та України від дня арешту Марківа влітку 2017 року також завжди обстоював абсолютну непричетність бійця до інциденту та відсутність доказів його провини.