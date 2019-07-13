Справу про напад на «112 Україна» передали СБУ

Служба безпеки України повідомила, що спільно з поліцією з’ясовуватиме обставини нападу на телеканал «112 Україна», у будівлю якого сьогодні вночі стріляли з гранатомета.

«За фактом вчинення пострілу в будівлю телеканалу «112 Україна» розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України («теракт»– ред.). Прокуратурою визначено, що досудове розслідування здійснюватимуть слідчі СБУ. Наразі спільно з поліцією та іншими правоохоронними органами Службою безпеки проводяться невідкладні слідчі дії та розшукові заходи», – написали представники відомства на своїй сторінці у фейсбуці.

Сьогодні вранці стало відомо, що вночі невідомі вистрілили у фасад будівлі, де розміщується телеканал «112 Україна», пошкодивши вивіску.

Ніхто не постраждав. Поліція, що прибула на виклик, виявила на місці відстріляний тубус від гранатомета.