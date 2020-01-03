Три прокурори у справах Майдану пройшли співбесіди до Офісу генерального прокурора

Три прокурори у провадженнях про злочини під час подій Євромайдану пройшли співбесіди до Офісу генерального прокурора.

Ігор Земсков призначений на посаду заступника начальника третього відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках.

Земсков у коментарі «Громадському телебаченню» зазначив, що й надалі працюватиме над справами Майдану.

«Продовжую займатися процесуальним керівництвом під час досудового розслідування та підтриманням обвинувачення у провадженнях, де я старший групи прокурорів», — сказав прокурор.

Яніс Сімонов став начальником третього відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про катування та інші серйозні порушення прав громадян з боку правоохоронних органів.

Денис Іванов очолив перший відділ процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках.

Раніше співбесіду успішно пройшов інший прокурор у справах Майдану – Олексій Донський.

21 листопада 2013 року після рішення уряду Миколи Азарова відкласти угоду про асоціацію з Європейським союзом в Україні почалися акції протесту. Вони тривали впродовж трьох місяців і завершилися втечею з України президента Віктора Януковича й низки чільних посадовців.

За даними Моніторингової місії ООН, під час Євромайдану загинули 98 людей: серед них 84 учасники протестів, 13 правоохоронців та одна людина, яка опинилася на місці подій випадково. Найбільша кількість жертв зафіксована 20 лютого 2014 року.

Водночас у Генеральній прокуратурі України вважають, що в дні Революції Гідності загинули 104 людини, ще 2,5 тисячі – отримали травми.