Біля берегів Шрі-Ланки тоне судно з хімікатами

Біля берегів Шрі-Ланки, неподалік від порту Коломбо, тоне вантажне судно з хімікатами, спеціалісти попереджають про загрозу екологічної катастрофи, повідомляє ВВС.

Зареєстроване у Сінгапурі вантажне судно X-Press Pearl горіло майже два тижні, перш ніж пожежу загасили цього тижня.

Окрім небезпечного вантажу, у море можуть вилитися сотні тонн нафти з паливних баків.

В останні дні військово-морські сили Шрі-Ланки та Індії об’єднали зусилля, щоб запобігти руйнуванню корабля, однак бурхливе море та мусонні вітри заважають їхній роботі.

Представник ВМС Шрі-Ланки Індіка Сілва розповів, що судно намагаються відбуксирувати у глибоке море, перш ніж воно потоне, щоб таким чином мінімізувати забруднення морського середовища.

Еколог доктор Арджанта Перера заявила ВВС, що затоплення судна є «найгіршим екологічним сценарієм». «З усіма небезпечними вантажами, азотною кислотою і всім іншим, а також нафтою на кораблі, якщо він затоне, це в основному знищить все морське дно», – наголосила вона.

Перера зазначила, що перш ніж буксирувати судно у море, слід відправити водолазів оглянути його.

Наразі риболовля на цій ділянки побережжя припинена, а популярні серед туристів пляжі пустують через кіптяву та смоли, які витікали з судна.

Місцева влада вважає, що пожежа на судні була спричинена витоком азотної кислоти, про який екіпаж знав з 11 травня. Судно перевозило 25 тонн високо корозійної кислоти, яка може бути використана при виробництві добрив і вибухових речовин.

X-Press Shipping – сінгапурська компанія, якій належить судно, – підтвердила, що екіпаж знав про витік, але сказав, що Катар і Індія не дозволили їм залишити судно у своїх портах до того, як спалахнула пожежа.

Той факт, що Шрі-Ланка після цього дозволила судну увійти в свої води після того, як вона була знехтувана двома іншими країнами, викликало обурення громадськості. Офіційні особи подали скаргу в поліцію на капітана корабля, який був врятований разом з іншими членами екіпажу минулого тижня. Капітану, головному механіку та ще одному механіку заборонено залишати країну.