Росія: на півострові Ямал стався прорив трубопроводу

Розлив нафти площею до 2000 квадратних метрів стався на російському півострові Ямал в Арктиці. Про це повідомили російські ЗМІ.

Зазначається, що нафта розлилася внаслідок прориву трубопроводу.

Агентство «РИА Новости» з посиланням на служби екстреної допомоги повідомило 21 травня, що загроза потрапляння нафти в будь-які водойми відсутня, і цей район заблокований.

«В даний час ділянка локалізована, ведуться роботи з очищення. Загрози водним і лісовим ресурсам немає», – цитує державне інформаційне агентство ТАСС слова представника компанії «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», яка експлуатує трубопровід.

У компанії заявили, що розслідують інцидент.