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Білий Дім: будь-яка атака Москви на супутники США отримає «адекватну відповідь»

«Будь-яка атака на інфраструктуру США отримає відповідну реакцію відповідним чином», – сказав Джон Кірбі

Сполучені Штати реагуватимуть «відповідно» на будь-яку атаку Росії на комерційні супутники США. Про це заявив Білий дім після того, як російський чиновник припустив, що вони можуть стати законними цілями в космосі, повідомляє агенція AFP.

«Будь-яка атака на інфраструктуру США отримає адекватну відповідь відповідним чином», – сказав журналістам речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Сполучені Штати «притягнуть Росію до відповідальності за будь-який такий напад, якщо він відбудеться».

Кірбі відреагував на заяву офіційного представника міністерства закордонних справ Росії Костянтина Воронцова в ООН про те, що використання західними країнами комерційних супутників «у космічному просторі у військових цілях» є «надзвичайно небезпечною тенденцією».

«Колеги, напевно, не зовсім усвідомлюють, що така діяльність, по суті, є опосередкованою участю у збройних конфліктах. Квазігромадянська інфраструктура може виявитися «законною метою» для удару у відповідь», – заявив російський чиновник.

Російський чиновник не уточнив, які комерційні супутники він мав на увазі, але супутники Starlink, розгорнуті компанією SpaceX Ілона Маска, відіграють важливу роль у зв’язку для українських військових, які борються з вторгненням Росії.

Кірбі сказав, що «єдине, що зараз є провокаційним і небезпечним, – це війна Росії в Україні та те, як вони ведуть цю війну».

Супутники ще ніколи не збивалися під час реальних воєнних конфліктів, проте Росія відпрацьовувала це під час навчань.

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