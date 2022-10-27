Москва готова збивати супутники країн Заходу, які використовує Україна – російський дипломат

Росія розглядає запущені країнами Заходу комерційні супутники, які використовуються під час війни в Україні, як законні цілі для удару. Про це на засіданні Першого комітету Генеральної асамблеї ООН заявив заступник голови департаменту з нерозповсюдження та контролю над озброєннями російського МЗС Костянтин Воронцов, звернула увагу агенція Reuters 27 жовтня.

Заява Воронцова про готовність збивати супутники вперше прозвучала у вересні, проте залишилася практично непоміченою. 26 жовтня він повторив погрози, випливає із повідомлення пресофісу ООН.

Воронцов заявив, що США та їхні союзники використали компоненти цивільної інфраструктури у космосі у військових цілях. «Колеги, напевно, не зовсім усвідомлюють, що така діяльність, по суті, являє собою опосередковану участь у збройних конфліктах, – заявив російський чиновник. – Квазігромадянська інфраструктура може виявитися «законною метою» для удару у відповідь».

Супутники ще ніколи не збивалися під час реальних воєнних конфліктів, проте Росія відпрацьовувала це під час навчань.