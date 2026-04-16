США розширюють морську блокаду Ірану – ЗМІ

Сполучені Штати Америки розширили морську блокаду Ірану, дозволивши проводити огляди та можливе затримання суден, на які накладено санкції, а також суден, підозрюваних у перевезенні контрабанди, повідомляє The Wall Street Journal.

«Окрім забезпечення дотримання блокади, всі іранські судна, судна, щодо яких діють санкції OFAC, та судна, підозрювані у перевезенні контрабанди, підлягають воєнному праву на огляд та обшук», – заявило Центральне командування ВМС США, використовуючи абревіатуру Управління контролю за іноземними активами.

У повідомленні Центрального командування зазначено, що ці судна підлягають огляду, висадці на борт, обшуку та конфіскації.

Американські чиновники також заявили, що жодне судно не порушило блокаду протягом перших 48 годин її дії.

Цей крок означає подальше посилення кампанії тиску Вашингтона на Тегеран під час поточного конфлікту і може збільшити ризики для комерційного судноплавства та енергетичних ринків, які й без того перебувають у нестабільному стані через напруженість у районі Ормузької протоки.

Президент США Дональд Трамп наказав запровадити блокаду після того, як американсько-іранські мирні переговори в Ісламабаді 11-12 квітня не привели до угоди про припинення війни, яка розпочалася з авіаударів США й Ізраїлю по Ірану 28 лютого.



