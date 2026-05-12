США, Британія та Австралія посилюють санкції проти Ірану через торгівлю нафтою та загрози безпеці

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 12 людей та організацій, звинувачених у сприянні Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) продажу та поставок іранської нафти до Китаю, оскільки Вашингтон посилює свою кампанію «максимального тиску» на Тегеран.

У заяві, опублікованій 11 травня, Міністерство фінансів заявило, що ці заходи спрямовані на порушення здатності Ірану генерувати, переміщувати та репатріювати кошти, що використовуються для підтримки його програм озброєння, терористичних посередників та ядерних амбіцій.

«Оскільки іранські військові відчайдушно намагаються перегрупуватися, економічна лють продовжуватиме позбавляти режим фінансування його програм озброєння, терористичних посередників та ядерних амбіцій», – заявив міністр фінансів Скотт Бессент.

Бессент додав, що Міністерство фінансів «продовжуватиме відрізати іранський режим від фінансових мереж, які він використовує для здійснення терористичних актів та дестабілізації світової економіки».

Тим часом Австралія 12 травня оголосила про нові цільові фінансові санкції та заборони на поїздки проти іранських осіб та організацій через те, що вона назвала постійним жорстоким утиском режиму свого народу та дестабілізацією регіональної діяльності.

«Семеро осіб та чотири організації, проти яких сьогодні запроваджено санкції, включають високопосадовців та організації, причетні до цих жахливих дій, включаючи насильство щодо жінок та дітей», – йдеться в заяві австралійського уряду, опублікованій 12 травня.

Цей крок відбувся одночасно з новими санкціями, запровадженими Великою Британією, спрямованими проти організацій та осіб, звинувачених у сприянні ворожій діяльності Ірану та закордонним злочинним операціям.

Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що ці заходи є відповіддю на дії Ірану проти «глобальної безпеки та використання ним злочинних угруповань для здійснення загроз за кордоном».

«Злочинні посередники, яких підтримують частини іранського режиму та які загрожують безпеці у Великій Британії та Європі, не будуть толеруватися, як і незаконні фінансові мережі», – заявила міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер.

Велика Британія вже запровадила понад 550 санкцій проти іранських осіб та організацій, включаючи весь Корпус вартових ісламської революції (КВІР), та понад 90 санкцій у відповідь на порушення прав людини.



