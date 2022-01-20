Верховний суд США: Конгрес має право на доступ до паперів президента

Верховний суд США 19 січня відкинув прохання колишнього президента Дональда Трампа заблокувати спробу комісії Конгресу отримати документи щодо подій 6 січня 2021 року, коли кількасот прихильників Трампа увірвалися до приміщення Конгресу, намагаючись запобігти сертифікації результатів президентських виборів.

Комісія Конгресу, яка розслідує ці події, намагається скласти детальну картину подій того дня, зокрема, дій президента Трампа. Серед потрібних комісії документів, які нині зберігаються в Національному архіві, є чернетки його виступу 6 січня, після якого учасники мітингу рушили на Капітолійський пагорб, памʼятна записка, написана Трампом того дня, проєкт президентського указу про президентські вибори. Комісія також просить надати Щоденник Білого дому, в якому міститься докладна інформація про телефонні дзвінки, зустрічі, поїздки, заходи президента.

Дональд Трамп заперечував право доступу Конгресу до цих документів, виходячи з концепції так званого привілею виконавчої влади, права на конфіденційність деяких службових документів президента. Адвокати колишнього президента наполягали, що метою законодавців є переслідування політичного опонента. Проте Верховний суд не погодився з їхніми аргументами.

Рішення Верховного суду означає, що комісія Конгресу, членами якої є сім демократів та два республіканці, отримає також документи архівів найближчих помічників та радників колишнього президента.