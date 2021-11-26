США та ЄС зупиняють подорожі до Південної Африки через побоювання щодо нового штаму COVID-19

Сполучені Штати та всі 27 країн-членів Європейського союзу зупиняють поїздки з Південної Африки через побоювання щодо нового штаму коронавірусної інфекції нового типу, вперше виявленого в Південноафриканській Республіці. За словами вчених, новий варіант може краще ухилятися від імунної реакції людей.

Агентства цитують високопоставленого чиновника адміністрації Сполучених Штатів, який сказав, що заборона у США набирає чинності 29 листопада і поширюватиметься на поїздки з Південної Африки, де варіант під назвою Omicron (B.1.1.529) уперше був ідентифікований на початку цього тижня.

Словенія як держава, яка нині головує в Європейському союзі, оголосила про рішення членів блоку, посилаючись на угоду інтегрованого механізму реагування в ЄС.

Поки що новий варіант здебільшого зосереджений в Гаутенгу, найбільш густонаселеній провінції Південної Африки, але його також виявили в Ботсвані та Гонконгу серед мандрівників із Південної Африки, а також в Ізраїлі та Бельгії.

Варіант Omicron збільшив побоювання щодо більш швидкого поширення COVID-19 і спричинив різке падіння на основних ринках капіталу в усьому світі. Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) наразі закликали до стриманості щодо будь-яких нових заборон на поїздки. Південноафриканські чиновники заявили, що поспіх із обмеженням відвідування цієї країни є невиправданим.