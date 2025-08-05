У США губернатор Техасу загрожує арештом законодавцям-демократам

Губернатор американського штату Техас республіканець Ґреґ Ебботт погрожує арештом членам Палати представників штату Техасу від Демократичної партії, які виїхали за межі штату, щоб зірвати ухвалення запропонованого республіканцями плану перерозподілу виборчих округів.

Так зробили понад 50 демократів – щоб заблокувати голосування через відсутність кворуму. План перерозподілу округів у Техасі, який активно підтримує президент Дональд Трамп, може принести Республіканській партії до п’яти додаткових мандатів у Палаті представників Конгресу США на проміжних виборах 2026 року.

Ебботт наказав видати ордери на примусове повернення депутатів, проте юрисдикція ордерів поширюється лише на територію Техасу. Ебботт також заявив, що можливе збирання коштів демократами на оплату штрафів за неявку (500 доларів на день) порушуватиме антикорупційне законодавство. Генеральний прокурор штату Кен Пакстон очікує, що питання буде передано до Верховного суду Техасу.

Губернатор Каліфорнії демократ Гевін Ньюсом назвав план реформувати виборчі округи Техасу спробою змінити правила гри та пообіцяв дзеркальну відповідь – власний перерозподіл округів, якщо план республіканців у Техасі буде ухвалений. Демократи звинувачують владу Техасу в расовому перекроюванні карти округів, натомість Ебботт стверджує, що реформа розширює представництво меншин у законодавчому органі Техасу.