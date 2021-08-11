У США схвалений план модернізації інфраструктури вартістю 1 трильйон доларів

Пакет пропозицій із модернізації автомобільних і залізничних шляхів, аеропортів і вокзалів на суму 1 трильйон доларів стає важливою законодавчою перемогою президента Джо Байдена. Проєкт нового закону набрав достатньо голосів для схвалення в Сенаті – 69 сенаторів висловилися «за», 30 були проти, повідомив «Голос Америки».

Запропоновані обома партіями інвестиції в оновлення і розвиток інфраструктури розглядаються в США як найбільші за багато десятиліть. Опитування показують, що ці заходи підтримує і значна частина громадян США, відзначають американські засоби інформації.

Удень 10 серпня президент Джо Байден і віцепрезидент Камала Гарріс виступили зі зверненнями з приводу схвалення Сенатом двопартійної інфраструктурної угоди. Гарріс заявила, що країна наблизилася до здійснення історичних інвестицій в інфраструктуру США. Президент Байден подякував сенаторам від Демократичної і Республіканської партій за виконану роботу.