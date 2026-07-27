Пентагон переглянув дані про втрати США у війні з Іраном

Пентагон переглянув свої офіційні дані про втрати у війні з Іраном, оновивши кількість військовослужбовців США, загиблих і поранених під час конфлікту.

За останніми даними Міністерства оборони США, 14 американських військовослужбовців загинули і понад 400 зазнали поранення. Міністерство кілька разів переглядало загальну кількість втрат протягом останніх тижнів.

Це питання викликало критику, оскільки Пентагон проводив обмежені публічні брифінги щодо конфлікту. В інтерв’ю The Guardian колишній міністр оборони США і директор ЦРУ Леон Панетта розкритикував дії Пентагону щодо повідомлень про втрати, звинувативши адміністрацію в тому, що вона не надала громадськості повного звіту про людські втрати у війні.

Панетта заявив, що існують «навмисні зусилля... фактично приховувати інформацію від американського народу», назвавши це «ганебним підходом» до інформування громадськості про вартість війни.

Минулого тижня Пентагон заявив, що близько 100 американських військовослужбовців зазнали поранення внаслідок іранських атак у відповідь з моменту припинення вогню. За його даними, приблизно 96 відсотків повернулися до служби після амбулаторного лікування і тому не класифікуються як офіційно поранені.

Міністерство оборони США заявляє, що продовжує переглядати дані про втрати у той час, як додаткові медичні оцінки завершені.