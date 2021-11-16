У США відбулася акція на підтримку журналіста Радіо Свобода Владислава Єсипенка

Біля будівлі консульства Росії у Нью-Йорку 15 листопада відбулася акція на підтримку Владислава Єсипенка, позаштатного кореспондента Радіо Свобода, заарештованого у травні в анексованому Криму.

Акцію, названу «Порожній стілець» у рамках міжнародного дня «Письменник в увʼязненні» організувала група PEN America у співдружності з американськими та українськими правозахисними організаціями. Навпроти російського консульства був встановлений символічний порожній стілець, а одним зі спікечрів був Станіслав Асєєв, кореспондент української служби Радіо Свобода, який провів понад два роки в полоні бойовиків угруповання «ДНР». Він сказав про виняткову важливість міжнародної підтримки Єсипенка та інших громадян України, які перебувають у вʼязницях на контрольованій Москвою частині України та в Росії за сфальсифікованими звинуваченнями.

«Украй важливою є моральна підтримка. Наскільки я знаю, Владислав має звʼязок із зовнішнім світом і факт, що про нього памʼятають і влаштовують акції на його захист, дуже важливий. Я вже не говорю про міжнародний тиск тому, що звільняють тих людей, які зʼявляються на плакатах, хоч як би цинічно це звучало. Необхідно нагадувати російській владі, що ми знаємо, що у вас сидить невинувата людина, про яку памʼятає міжнародне співтовариство, на захист якого виступає президент Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа. Я сподіваюся, що американські політики більш активно виступатимуть на захист нашого колеги тому, що іноземний тиск – це основний механізм, за допомогою якого звільняють людей», – сказав Асєєв.

У листі на захист Єсипенка президент Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа Джеймі Флай наголосив, що провина журналіста полягає у тому, що виконував свої професійні обовʼязки.

Владислава Єсипенка, позаштатного кореспондента проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії було заарештовано в березні в окупованому Криму за звинуваченням у збиранні інформації в «інтересах спецслужб України». Його також звинуватили у зберіганні в автомобілі саморобного вибухового пристрою. Під час судового засідання журналіст заявив, що його катували.