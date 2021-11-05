Держдепартамент США оголосив нагороду до 10 млн доларів за інформацію про хакерів DarkSide

Державний департамент США оголосив винагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе встановити особу та місце перебування керівників хакерського угрупування DarkSide. Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Крім того, Держдепартамент обіцяє виплатити до п’яти мільйонів доларів за інформацію, яка приведе до затримання або висунення звинувачень хакерам, які брали участь у травневій кібератаці угруповання DarkSide на системи компанії Colonial Pipeline – одного з найбільших трубопровідних операторів у США.

США також закликали країни, які приховують кіберзлочинців, «відновити справедливість» для постраждалих від програм-здирників хакерської організації.

У травні хакерська атака паралізувала Colonial Pipeline – великий трубопровід, яким доставляють пальне з Техасу на східне узбережжя США. Як повідомляло агентство Bloomberg із посиланням на свої джерела, компанія-оператор Colonial Pipeline заплатила близько п’яти мільйонів доларів хакерам за відновлення своєї комп’ютерної мережі.

Через хакерську атаку на Colonial Pipeline, яка забезпечує постачання близько 45% палива, що споживається на східному узбережжі країни, на південному сході США виник дефіцит бензину, ціни на нього різко пішли вгору.

У ФБР заявляли, що за атакою стоїть група DarkSide. В атаці на Colonial Pipeline президент США Джо Байден звинуватив хакерів, що «живуть у Росії». Але речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія не має жодного відношення до хакерської атаки. Російська дипмісія у Вашингтоні також заперечила причетність Москви до цієї атаки.