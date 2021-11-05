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Держдепартамент США оголосив нагороду до 10 млн доларів за інформацію про хакерів DarkSide

Крім того, Держдепартамент обіцяє виплатити до п’яти мільйонів доларів за інформацію, яка приведе до затримання або висунення звинувачень хакерам

Державний департамент США оголосив винагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе встановити особу та місце перебування керівників хакерського угрупування DarkSide. Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Крім того, Держдепартамент обіцяє виплатити до п’яти мільйонів доларів за інформацію, яка приведе до затримання або висунення звинувачень хакерам, які брали участь у травневій кібератаці угруповання DarkSide на системи компанії Colonial Pipeline – одного з найбільших трубопровідних операторів у США.

США також закликали країни, які приховують кіберзлочинців, «відновити справедливість» для постраждалих від програм-здирників хакерської організації.

У травні хакерська атака паралізувала Colonial Pipeline – великий трубопровід, яким доставляють пальне з Техасу на східне узбережжя США. Як повідомляло агентство Bloomberg із посиланням на свої джерела, компанія-оператор Colonial Pipeline заплатила близько п’яти мільйонів доларів хакерам за відновлення своєї комп’ютерної мережі.

Через хакерську атаку на Colonial Pipeline, яка забезпечує постачання близько 45% палива, що споживається на східному узбережжі країни, на південному сході США виник дефіцит бензину, ціни на нього різко пішли вгору.

У ФБР заявляли, що за атакою стоїть група DarkSide. В атаці на Colonial Pipeline президент США Джо Байден звинуватив хакерів, що «живуть у Росії». Але речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія не має жодного відношення до хакерської атаки. Російська дипмісія у Вашингтоні також заперечила причетність Москви до цієї атаки.

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