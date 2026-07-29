У США затвердили Джея Клейтона на посаду директора нацрозвідки

Сенат США затвердив кандидатуру Джея Клейтона на посаду директора національної розвідки (DNI). За призначення проголосував 51 сенатор, проти – 47.

Клейтон змінить на цій посаді Тулсі Габбард, яка пішла у відставку минулого місяця. Як повідомлялося раніше, вона ухвалила рішення залишити посаду, щоб бути із чоловіком, у якого діагностували рак.

Після голосування президент США Дональд Трамп привітав Клейтона із призначенням.

«Джей винятковий у всіх відносинах і чудово впорається з обов’язками директора!» – написав він у соцмережі Truth Social.

До призначення Клейтон працював федеральним прокурором і займався кількома гучними справами, включаючи розпочату стосовно колишнього лідера Венесуели Ніколаса Мадуро.

Клейтон має обмежений досвід роботи в розвідувальній сфері, але його кандидатуру розглядали як кращу в порівнянні з виконувачем обов’язків директора національної розвідки Вільямом Пулте, чиє перебування на посаді супроводжувалося масовими скороченнями персоналу та критикою з боку законодавців обох партій.

Директор національної розвідки координує роботу 18 розвідувальних відомств США та відповідає за підготовку щоденних розвідувальних зведень для президента.

Призначення Клейтона відбувається на тлі реорганізації американського розвідувального співтовариства, що триває. Критики адміністрації Трампа висловлюють стурбованість використанням спецслужб у політичних цілях, у тому числі у зв’язку із заявами президента про вибори 2020 року та кадровими перестановками у розвідувальних структурах.