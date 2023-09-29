Держдепартамент США: хакери отримали доступ до 60 000 електронних листів у липні

Державний департамент США повідомив, що хакери отримали доступ до близько 60 тисяч електронних листів під час атаки раніше цього року, в якій компанія Microsoft звинуватила хакерів, які підтримуються урядом Китаю.

У липні Microsoft виявила, що китайська хакерська група зламала її платформу електронної пошти й отримала доступ до повідомлень приблизно 25 організацій, включаючи урядові установи США.

Речник Держдепартаменту Метью Міллер повідомив журналістам 28 вересня, що зловмисники отримали доступ до приблизно 60 тисяч несекретних електронних листів.

Міллер сказав, що хоча уряд публічно не приписував атаку нікому, в Державного департаменту немає підстав сумніватися в позиції Microsoft, яка звинувачує в атаці пов’язаних із урядом Китаю хакерів.

Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США (CISA) і ФБР заявили 12 липня, що, як виявила Microsoft, хакери отримали доступ і викрали дані «з невеликої кількості акаунтів», видаючи себе за авторизованих користувачів.

Злом виявили незадовго до візиту державного секретаря Ентоні Блінкена до Пекіна.

Речник китайського МЗС Вань Веньбінь назвав звинувачення «дезінформацією», спрямованою на відвернення уваги від кібершпигунства США проти Китаю.