Китайські хакери отримали доступ до пошти урядових організацій США

Китайські хакери, які підтримуються урядом Китаю, обійшли хмарну безпеку Microsoft і зламали несекретні системи електронної пошти уряду США в невизначеній кількості агентств. Про це заявили американські чиновники 12 липня.

Ступінь злому невідома, але Державний департамент США був однією з приблизно 25 постраждалих організацій. Департамент виявив аномальну активність у червні та негайно повідомив про це Microsoft, заявив на брифінгу речник Держдепу Метью Міллер.

Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США (CISA) і ФБР заявили 12 липня, що, як виявила Microsoft, хакери отримали доступ і викрали дані «з невеликої кількості облікових записів», видаючи себе за авторизованих користувачів.

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Міллер сказав, що хоча уряд публічно не приписував атаку нікому, у Державного департаменту немає підстав сумніватися в позиції Microsoft, яка звинувачує в атаці пов’язаних із урядом Китаю хакерів.

Агентство AP цитує особу, знайому з розслідуванням атаки – вона заявила на умовах анонімності, що військові та розвідувальні служби США не постраждали.

Злом виявили незадовго до візиту державного секретаря Ентоні Блінкена до Пекіна минулого місяця, який проходив із застосуванням звичайних процедур безпеки інформації, сказав чиновник.

Вторгнення було «безпосередньо націлено» на дипломатів та інших осіб, які мають справу з Китаєм, у Державному департаменті та інших установах, сказав чиновник, додавши, що поки неясно, чи відбулася якась значна компрометація даних.

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Речник китайського МЗС Вань Веньбінь назвав звинувачення «дезінформацією», спрямованою на відвернення уваги від кібершпигунства США проти Китаю.

«Незалежно від того, яке агентство опублікувало цю інформацію, це ніколи не змінить той факт, що Сполучені Штати є найбільшою у світі хакерською імперією, яка здійснює найбільшу кількість кіберкрадіжок», — сказав Вань на брифінгу, не надавши жодних доказів на підтримку цієї заяви.

У червні Китай обурився словами президента США Джо Байдена, який назвав лідера КНР Сі Цзіньпіна «диктатором», описуючи його реакцію на збиття початку року над Сполученими Штатами китайського розвідувального зонду.