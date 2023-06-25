Міністр закордонних справ Китаю прийняв у Пекіні заступника Лаврова

Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган 25 червня провів у Пекіні зустріч із заступником міністра закордонних справ Росії Андрієм Руденком, повідомили в МЗС КНР.

Обидві сторони «обмінялися думками щодо китайсько-російських відносин і міжнародних та регіональних питань, що становлять спільне занепокоєння», йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства без будь-яких додаткових деталей.

Як відзначає CNN, у заяві не згадуються ані заколот, організований угрупованням «ПВК Вагнера» в Росії, ані російська агресія проти України. Китай публічно ще не коментував дії бойовиків на чолі з Євгеном Пригожиним.

У травні спеціальний представник Пекіна в справах Євразії Лі Хуей зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, намагаючись представити себе як потенційного посередника між сторонами протистояння. Китай зазнав критики за те, що не вжив активних дій для припинення війни, розпочатої Росією, з якою вони мають тісні зв’язки.

Попри те, що Росія після початку повномасштабного вторгнення постраждала від санкцій Заходу, двостороння торгівля між Москвою та Пекіном склала понад 93,8 мільярда доларів із січня до травня, що на понад 40% більше, ніж за той же період минулого року (дані Головного митного управління Китаю).