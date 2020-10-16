США не стали продовжувати заборону на польоти над частиною анексованого Криму

Сполучені Штати Америки дозволили своїм авіакомпаніям виконувати польоти «в певних районах» над Сімферополем, авіапростір на яким, як і в цілому над Кримом, було закрито для американської авіації на початку 2014 року через анексію півострова Росією.

Йдеться про окремі частини Району політної інформації «Сімферополь», значна частина якого охоплює Чорне море біля берегів анексованого півострова.

Як вказано в постанові, оприлюдненій на сайті Федерального реєстру США, термін запровадженої раніше заборони збігає 27 жовтня. А рішення зняти ці обмеження ухвалене «в зв’язку зі зміною умов у повітряному просторі і зниженням небезпеки для літаків».

В той же час, згідно з документом, США подовжили заборону на польоти над Донбасом до 27 жовтня 2021 року «через небезпеку для цивільної авіації в зв’язку з бойовими діями на Донбасі».

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Проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії планує звертатися по коментар до «Украероруху», Міністерства закордонних справ України та інші відомства.

Після анексії Криму Росією в березні 2014 року європейська Організація з безпеки аеронавігації заборонила польоти до Криму, зокрема, в аеропорти Сімферополя та Севастополя.

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) офіційно підтвердила приналежність повітряного простору над Кримом Україні. Контроль та забезпечення безпеки на цій ділянці повинен втілювати тільки «Украерорух».

Україна як держава, відповідальна за повітряний простір над Кримом, після анексії півострова закрила його для повітряного руху, також закрила всі кримські аеропорти для цивільної авіації. Будь-які польоти туди і звідти є порушенням законів України і міжнародних правил. Пізніше деякі маршрути над Чорним морем були знову відкриті для руху цивільної авіації. Російські авіакомпанії, всупереч забороні, продовжують літати в анексувати Крим в порушення міжнародних норм.