США повернулися до Ради ООН із прав людини

Генеральна асамблея ООН 14 жовтня проголосувала за повернення США до Ради ООН із прав людини, що складається зі 47 членів. Крім США, для участі в раді обрали ще 17 країн.

Найбільше голосів здобув Бенін – 189, Гамбія – 186, у той час як США (168) та Еритрея (144) отримали найменшу кількість голосів.

Об’єднані Арабські Емірати та Еритрея, яких критикували за ситуацію з правами людини, також були обрані для участі в раді.

Коли держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив у лютому, що адміністрація Байдена хоче повернутися до складу ради в рамках планів поглибити взаємодію Сполучених Штатів Америки зі світом, він сказав, що рішення Трампа «створило вакуум, який країни з авторитарними системами використали на свою користь».

У заяві, в якій він дякує державам-членам ООН за те, що вони дозволили США повернутися до Ради з прав людини, Блінкен сказав, що Сполучені Штати разом з іншими країнами «повинні протистояти спробам підірвати ідеали, на яких заснована Рада з прав людини».

18 країн, обраних на трирічний термін з 1 січня, це: Бенін, Гамбія, Камерун, Сомалі й Еритрея – від держав Африки; Індія, Казахстан, Малайзія, Катар та ОАЕ – від Азії; Литва і Чорногорія зі східноєвропейської групи; Парагвай, Аргентина і Гондурас – із країн Латинської Америки та Карибського басейну; і Фінляндія, Люксембург і США – від країн Заходу.

19 червня 2018 року адміністрація тогочасного президента США Дональда Трампа відмовилися від членства в Раді ООН з прав людини, назвавши цей орган «корисливим».

Виступаючи в Держдепартаменті, тогочасна постійний представник ООН Ніккі Гейлі засудила Раду за те, що вона «закриває очі на серйозні порушення прав людини владою авторитарних країн, але при цьому перетворила Ізраїль в об’єкт постійної критики».

Представники американських правозахисних організацій висловили жаль з приводу цього рішення адміністрації Дональда Трампа. У спільній заяві представники 12 груп заявили, що відсутність США в Раді з прав людини зробить «більш важким утвердження прав людини і надання допомоги постраждалим у всьому світі».

В Організації Об’єднаних Націй теж наголосили тоді на важливості Ради з прав людини і висловили побажання, щоб США залишалися в складі цього органу.