США оголосили про намір обиратися у Раду ООН з прав людини

Сполучені Штати будуть домагатися обрання до Ради ООН з прав людини, заявив 24 лютого 2021 року держсекретар США Ентоні Блінкен.

У своєму відеозверненні до членів Ради ООН Блінкен заявив, що адміністрація президента Джо Байдена буде працювати над тим, щоб усунути те, що він назвав «непропорційним акцентом» на союзника США Ізраїль, в діяльності цього женевського форуму.

США вийшли з ради при президенті Дональда Трампа в 2018 року, але адміністрація нового президента країни Джо Байдена вже повернулася туди в якості спостерігача у лютому 2021 року.

«Я радий оголосити, що США будуть домагатися обрання до Ради з прав людини на термін з 2022 з 2024 рік. Ми просимо всі держави-члени ООН підтримати нашу заявку на повернення в цей орган», – сказав Блінкен.

Щорічні вибори трирічного складу ради, що складається з 47 членів, повинні пройти на Генеральній Асамблеї ООН в жовтні. У нинішній склад ради входять Великобританія, Китай і Росія.

Як і чому Трамп вивів США із Ради ООН із прав людини?

19 червня 2018 року адміністрація тогочасного президента США Дональда Трампа відмовилися від членства в Раді ООН з прав людини, назвавши цей орган «корисливим».

Виступаючи в Держдепартаменті, тогочасна постійний представник ООН Ніккі Гейлі засудила Раду за те, що вона «закриває очі на серйозні порушення прав людини владою авторитарних країн, але при цьому перетворила Ізраїль в об’єкт постійної критики».

Гейлі згадала Кубу, Росію, Китай, Єгипет, Венесуелу як країни, що перешкоджають реформі Ради.

Представники американських правозахисних організацій висловили жаль з приводу цього рішення адміністрації Дональда Трампа. У спільній заяві представники 12 груп заявили, що відсутність США в Раді з прав людини зробить «більш важким утвердження прав людини і надання допомоги постраждалим у всьому світі».

В Організації об’єднаних націй теж наголосили тоді на важливості Ради з прав людини і висловили побажання, щоб США залишалися в складі цього органу.

«Генеральний секретар хотів би, щоб Сполучені Штати залишалися на Раді з прав людини», – заявив ввечері 19 червня 2018 року речник ООН Стефан Дюжаррік.

Він зауважив, що Рада з прав людини була частиною загальної «архітектури прав людини» ООН, яка «відіграє дуже важливу роль у поширенні та захисті прав людини в усьому світі».

Рада з прав людини створена в 2006 році. За 12 років існування жодна країна-учасниця, яких нині 47, не покидала добровільно цей орган.

Відповідно до резолюції ООН, головною метою РПЛ є захист прав і основних свобод людини, а також ефективна координація та інтеграція діяльності, що стосується прав людини, у рамках системи ООН.

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