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Держдепартамент США: Росія не демонструє готовності до переговорів

У Держдепартаменті вважають, що Україна постійно демонструвала свою прихильність до мирного припинення конфлікту шляхом переговорів

У Державному департаменті США заявляють, що Росія не демонструє готовності до переговорів.

«Ми чітко заявили, що дипломатія є єдиним способом покласти край цьому конфлікту, але Росія не демонструють жодних ознак того, що вона готова до серйозної участь у переговорах. Ми хочемо бачити демократичну, незалежну, суверенну та процвітаючу Україну із засобами для стримування та захисту від подальшої агресії. І ми зосереджені на зміцненні позицій України, наскільки це можливо, на полі бою, щоб, коли настане час, Україна мала як якомога більше важелів впливу за столом переговорів», – сказав 24 серпня заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.

За його словами, Україна постійно демонструвала свою прихильність до мирного припинення конфлікту шляхом переговорів.

«Ми віримо, що якщо і коли Росія буде готова діяти добросовісно, Україна також буде готова діяти», – додав він.

Натомість Москва заявляє про відсутність передумов для переговорного процесу з Україною.

У День Незалежності український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не шукатиме з терористами порозуміння, а будь-які компроміси зруйновані ракетами 24 лютого. За його словами, Україна не торгує своїми землями і своїми людьми.

«Для нас Україна – це вся Україна. Усі 25 регіонів, без будь-яких поступок чи компромісів. Ми не знаємо цих слів, вони були зруйновані ракетами 24 лютого», – наголосив

24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України. Москва заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію».

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