США й Південна Корея починають масштабні військові навчання

Південна Корея і Сполучені Штати Америки почали масштабні щорічні військові навчання 4 березня на тлі ядерних і ракетних загроз Північної Кореї.

Навчання «Щит свободи» триватимуть протягом 11 днів і, за даними офіційних осіб, задіють удвічі більше військ, ніж минулого року.

Навчання проводяться в той час, як Північна Корея продовжує розвивати свій ядерний потенціал за допомогою випробувань ракет й іншої зброї.

Пхеньян раніше називав масштабні щорічні навчання США і Південної Кореї «репетицією вторгнення». У минулому Північна Корея влаштовувала провокаційні випробування зброї у відповідь на спільні навчання своїх противників.