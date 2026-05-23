США посилили правила подання заяв на ґрін-карту

Сполучені Штати посилили правила видачі ґрін-карти – посвідки на проживання з правом на роботу в країні. Наразі іноземні громадяни можуть подати відповідну заяву лише за межами США, повідомляє Служба громадянства та імміграції (USCIS).

Як ідеться в пресрелізі, іноземець, який тимчасово перебуває в США і бажає отримати ґрін-карту, має повернутися до своєї країни для подання заяви, за винятком «надзвичайних обставин».

«Коли іноземці подають заяви зі своєї країни, це знижує необхідність пошуку та депортації тих, хто вирішує піти в тінь і залишитися в США нелегально після відмови у наданні посвідки на проживання», – заявив речник USCIS Зак Калер.

Він додав, що студенти, тимчасові працівники чи туристи, які прибувають до США на короткий термін, не повинні розглядати свій візит як перший крок у процесі отримання ґрін-карти.

Колишній співробітник USCIS Дуґ Ренд розповів в інтерв’ю NBC News, що щороку заяву на отримання ґрін-карти подають близько мільйона людей – половина з них робить це на території США.