У США перестали розглядати імміграційні запити від громадян 19 країн

Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила розгляд усіх імміграційних запитів від громадян 19 країн після стрілянини по двох військовослужбовцях Національної гвардії за кілька кварталів від Білого дому у Вашингтоні. Про це йдеться у меморандумі Служби громадянства та імміграції США (USCIS).



Йдеться про громадян Афганістану, М'янми, Чаду, Республіки Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену, Бурунді, Куби, Лаосу, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістану та Венесуели.



За даними CBS News, заборона поширюється на всі типи форм і схвалення будь-яких остаточних рішень (затверджень, відмов), а також проведення будь-яких церемоній присяги при отриманні громадянства США.



Заявники, як сказано в документі, мають пройти повторну перевірку, включаючи повторну співбесіду для того, щоб служба могла «повністю оцінити всі загрози національній безпеці». Крім того, меморандум пропонує перевірити вже схвалені запити на імміграційні пільги.



Напад на бійців Нацгвардії стався 26 листопада 2025 року, напередодні Дня Подяки, одного з головних свят США. Міністерство внутрішньої безпеки США повідомило, що у військових стріляв громадянин Афганістану, «один із багатьох, кого не перевіряли та масово допустили до країни у 2021 році». Йдеться про афганців, які переїхали до США за спеціальною програмою після захоплення влади в Афганістані талібами.



Наступного дня в USCIS заявили, що припиняють опрацювання всіх імміграційних запитів від громадян Афганістану. За даними Reuters, нападник у грудні 2024 року подав заяву про надання йому у США притулку, його заяву схвалили 23 квітня 2025 року – через три місяці після того, як Дональд Трамп обійняв посаду президента.



