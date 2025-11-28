Трамп заявив, що США зупинять міграцію з «країн третього світу»

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація працюватиме над тим, щоб «назавжди» зупинити міграцію з усіх «країн третього світу». Він написав про це у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп не повідомив, про які саме країни йдеться і що саме означатиме його рішення.

Він також пригрозив скасувати «мільйони» в’їздів, дозволених за часів його попередника Джо Байдена.

Крім того, президент США заявив, що скасує всі федеральні пільги і субсидії для «негромадян», додавши, що «денатуралізує мігрантів, які підривають внутрішній спокій», і депортує будь-якого іноземного громадянина, якого вважають суспільним тягарем, загрозою безпеці або «несумісним із західною цивілізацією».

Заява пролунала після стрілянини у Вашингтоні, неподалік від Білого дому, внаслідок якої загинула військова Нацгвардії США, ще один нацгварієць – тяжко поранений. У стрілянині підозрюють громадянина Афганістану, 29-річного Рахмануллу Лаканвала. Про мотив його дій не повідомляють, він був тяжко поранений під час затримання.

Як повідомила влада США, Лаканвал прибув до Сполучених Штатів у вересні 2021 року під час евакуації афганців після того, як таліби відновили контроль після виведення американських військ.

За повідомленням, Лаканвал приїхав до США за програмою, спрямованою на переселення тисяч жителів Афганістану, які допомагали американській стороні під час війни в країні й побоювалися переслідувань з боку «Талібану». Загалом за цією програмою до США приїхали понад 70 тисяч людей.

Лаканвал прослужив у афганській армії десять років, підтримуючи американські сили під час їхнього перебування в країні. Директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив, що Лаканвал також працював на ЦРУ, перебуваючи в Афганістані.

Трамп назвав стрілянину «актом зла, актом ненависті й актом терору».

Після стрілянини у Вашингтоні Служба громадянства й імміграції США зупинила на невизначений термін опрацювання всіх запитів щодо громадян Афганістану.

Очікується також, що напад 26 листопада, який стався поблизу станції метро за кілька кварталів від Білого дому, знову приверне увагу до суперечливого рішення Трампа розмістити Національну гвардію в кількох великих містах США у заявленій спробі знизити рівень злочинності по всій країні.

У відповідь на стрілянину міністр оборони Піт Геґсет заявив, що до двох тисяч вже дислокованих у столиці США буде додано ще 500 нацгвардійців.

Мер Вашингтона Мюріел Боузер, яка відкрито конфліктувала з адміністрацією президента через розгортання Національної гвардії, назвала напад «жахливим і неприпустимим» і додала, що «підозрюваний перебуває під вартою за цю цілеспрямовану стрілянину і буде притягнутий до відповідальності за всією суворістю закону».