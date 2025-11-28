У США померла нацгвардійка, поранена під час стрілянини біля Білого дому

20-річна американська військова Нацгвардії Сара Бекстрем померла від поранень, завданих їй за день до цього під час стрілянини недалеко від будівлі Білого дому у Вашингтоні, повідомив 27 листопада президент США Дональд Трамп.

Міністр оборони США Піт Геґсет підтвердив смерть Бекстрем у дописі в соціальних мережах.

Ще один поранений нацгвардієць, 24-річний Ендрю Вулф «бореться за своє життя», зазначив Трамп.

Підозрюваний, якого ідентифікували як 29-річного вихідця з Афганістану Рахмануллу Лаканвала, був поранений під час затримання і, як повідомляється, перебуває у критичному стані.

Лаканвал прослужив у афганській армії десять років, підтримуючи американські сили під час їхнього перебування в країні. Директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив, що Лаканвал також працював на ЦРУ, перебуваючи в Афганістані.

Трамп назвав стрілянину «актом зла, актом ненависті й актом терору».

Він зазначив, що Лаканвал прибув до Сполучених Штатів у вересні 2021 року одним із «тих сумнозвісних рейсів» – під час евакуації афганців після того, як таліби відновили контроль після виведення американських військ.

За повідомленням, Лаканвал приїхав до США за програмою, спрямованою на переселення тисяч жителів Афганістану, які допомагали американській стороні під час війни в країні й побоювалися переслідувань з боку «Талібану». Загалом за цією програмою до США приїхали понад 70 тисяч людей.

Після стрілянини у Вашингтоні Служба громадянства й імміграції США зупинила на невизначений термін опрацювання всіх запитів щодо громадян Афганістану.

Очікується також, що напад 26 листопада, який стався поблизу станції метро за кілька кварталів від Білого дому, знову приверне увагу до суперечливого рішення Трампа розмістити Національну гвардію в кількох великих містах США у заявленій спробі знизити рівень злочинності по всій країні.

У відповідь на стрілянину міністр оборони Піт Геґсет заявив, що до двох тисяч вже дислокованих у столиці США буде додано ще 500 нацгвардійців.

Мер Вашингтона Мюріел Боузер, яка відкрито конфліктувала з адміністрацією президента через розгортання Національної гвардії, назвала напад «жахливим і неприпустимим» і додала, що «підозрюваний перебуває під вартою за цю цілеспрямовану стрілянину і буде притягнутий до відповідальності за всією суворістю закону».

Про мотив нападу поки що не повідомляють.