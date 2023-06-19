NYT: російські спецслужби намагалися організувати вбивство полковника СЗР, що втік до США

Російські спецслужби намагалися організувати вбивство полковника Служби зовнішньої Олександра Потєєва, який втік до Сполучених Штатів Америки, пише The New York Times.

За повідомленням, російській розвідці вдалося виявити його будинок у Маямі. Агент, який сфотографував його машину, був затриманий, інцидент привів до санкцій і взаємного висилання дипломатів між Вашингтоном і Москвою, пише видання.

NYT зауважує, що ця історія також описана в книзі «Шпигуни: Епічна розвідувальна війна між Сходом і Заходом», що вийде в червні, Колдера Волтона.

Потєєв втік до США у 2010 році, перед візитом тодішнього президента Росії Дмитра Медведєва до Вашингтона. Російський офіцер розкрив американській розвідці найбільшу мережу розвідників-нелегалів, багато з яких працювали в США ще з радянських часів. Російським судом полковника Служби зовнішньої розвідки було засуджено до 25 років колонії суворого режиму, позбавлено державних нагород і військового звання.

У 2016 році російські ЗМІ повідомили, що Потєєв помер за кордоном. Насправді він мешкав у Флориді, пише The New York Times. Там він під своїм ім’ям отримав ліцензію на риболовлю і зареєструвався як прихильник Республіканської партії. 2018 року ці дані виявило американське видання Buzzfeed. Для отримання ліцензії Потєєв вказав свою дату народження, поштову адресу та телефон, – розповідало видання.

У 2019 році завербований російською розвідкою мексиканський вчений Алехандро Кабрера-Фуентес отримав завдання зняти квартиру неподалік будинку Потєєва в курортному Маямі-Біч. В обмін йому пообіцяли випустити із Росії його сім’ю, включаючи двох дочок. У 2020 році Кабрера-Фуентес із дружиною спробували сфотографувати номер машини Потєєва біля його будинку. Їх помітила охорона, агента було затримано на вильоті з Флориди, пізніше його засудили до чотирьох років в’язниці.

Спроба вистежити Потєєва привела до масштабної висилки російських дипломатів із США. Серед них був начальник резидентури СЗР, якому залишалося два роки до кінця відрядження, пише видання.