У США розпочато кримінальне розслідування щодо колишнього директора ЦРУ Джона Бреннана та ексглави ФБР Джеймса Комі за підозрою у порушеннях, допущених у справі про втручання Росії у президентські вибори 2016 року. Мін’юст підтвердив факт розслідування, але не розкрив деталі, пише The Washington Post.



Директор ЦРУ Джон Реткліфф передав у ФБР матеріали, що вказують на можливі порушення Бреннана, включаючи можливе надання неправдивих свідчень Конгресу, повідомляють джерела Fox News. Слідство щодо Бреннана триває. Розслідування щодо Комі також ведеться, але деталі не розкриваються. Джерела стверджують, що ФБР розглядає їхні дії як можливу змову.



The Washington Post уточнює, що Реткліфф опублікував внутрішній звіт ЦРУ із критикою висновків Бреннана. Він розповідав про спроби президента Росії Володимира Путіна допомогти кандидату у президенти Дональду Трампу виграти перегони у демократки Гілларі Клінтон.



Які конкретно звинувачення можуть бути пред’явлені Бреннану та Комі – поки що невідомо. The New York Times зазначає, що не зрозуміло, чи приведе розслідування до звинувачень.



Джерело, близьке до Комі, заявило, що той не контактував зі слідством. Адвокат Комі відмовився від коментарів. Ні Комі, ні Бреннан не відповіли журналістам, ФБР та ЦРУ також утрималися від коментарів.



Трамп 9 липня розповів журналістам, що знає про розслідування лише зі ЗМІ та назвав Бреннана та Комі «дуже нечесними людьми», заявивши, що «їм, можливо, доведеться за це заплатити».



Раніше спецпрокурор Роберт Мюллер дійшов висновку, що Росія втручалася у вибори 2016 року, але змови з кампанією Трампа не було. Росія всі звинувачення відкинула. Трамп називав розслідування «полюванням на відьом».

У 2018 році влада США звинуватила петербурзького бізнесмена Євгена Пригожина та 12 його співробітників з «фабрики тролів» у втручанні в американські президентські вибори 2016 року на боці Трампа. 2023-го Пригожин підтвердив створення «фабрики тролів», хоча раніше його представники зв’язок бізнесмена з нею відкидали.