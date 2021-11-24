США запровадили санкції проти провідного російського вишу

Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти Московського фізико-технічного інституту (МФТІ). Таке рішення в опублікованій на сайті заяві відомства пояснюється розробкою військової продукції для військових замовників.

МФТІ внесено до списку «військових кінцевих користувачів», тобто організацій, кінцевим споживачем продукції яких є військові відомства. Тепер американським компаніям необхідно отримати спеціальні ліцензії, якщо вони захочуть продавати МФТІ технології чи обладнання.

У грудні 2020 року до цього списку було внесено 45 російських та 58 китайських підприємств та організацій. До списку потрапили Служба зовнішньої розвідки та Міноборони Росії, «Рособоронекспорт», «Оборонпром», «Ростех», «Громадянські літаки Сухого», «Іркут», «МіГ», «Туполєв», РКЦ «Прогрес», одне із найстаріших суднобудівних підприємств «Адміралтейські верфі», Комсомольський-на-Амурі авіазавод імені Гагаріна та інші.

24 листопада Міністерство торгівлі США також внесло 27 юридичних та фізичних осіб з Китаю, Японії, Пакистану та Сінгапуру до списку організацій, діяльність яких суперечить національній безпеці та зовнішній політиці США.

Міністр торгівлі США Джина Раймондо зазначила, що глобальна торгівля має підтримувати мир, добробут та забезпечувати високооплачувану роботу, а не ризики для національної безпеки. Сьогоднішні дії допоможуть запобігти перенаправленню американських розробок на військові цілі Китаю та Росії, заявила вона.