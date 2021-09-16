США запровадили санкції проти п’яти членів «Аль-Каїди»

Сполучені Штати запровадили санкції відносно п’яти прибічників «Аль-Каїди» з Туреччини, що надають екстремістському угрупованню фінансові послуги та допомогу в організації поїздок, повідомило Міністерство фінансів 16 вересня.

За словами директорки Управління з контролю за іноземними активами Андреа Ґакі, санкції «підкреслюють непохитну прихильність Сполучених Штатів боротьбі з фінансуванням «Аль-Каїди».

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«Ми продовжимо працювати з нашими зарубіжними партнерами, в тому числі Туреччину, щоб викривати і руйнувати мережі фінансової підтримки «Аль-Каїди», – додала вона.

До списку потрапив юрист єгипетського походження Маджд Салім, який мешкає в Туреччині. Міністерство фінансів дійшло висновку, що він є головним координатором деякої діяльності «Аль-Каїди» в Туреччині.

Під санкції також потрапили Мухаммад Наср ад-Дін аль-Газлані, єгипетський фінансовий кур’єр, який здійснював грошові перекази в підтримку «Аль-Кайди», і турецькі громадяни Нуреттін Мусліхан, Себраіл Гузель і Сонер Гурлейен.