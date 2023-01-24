Секретні документи виявили вдома в колишнього віцепрезидента США Пенса – адвокат

Документи з секретними позначками виявили минулого тижня в будинку колишнього віцепрезидента США Майка Пенса в Індіані, повідомив у листі Національному архіву його адвокат. Це стало однією з останніх знахідок конфіденційної інформації в приватних помешканнях.

Записи, «схоже, є невеликою кількістю документів із секретними позначками, які були випадково упаковані в коробки та перевезені в особистий дім колишнього віцепрезидента», написав адвокат Пенса Ґреґ Джейкоб у листі, повідомило агентство Associated Press.

Міністерство юстиції США вже розслідує виявлення документів із грифами секретності в будинку президента Джо Байдена в Делавері та його колишньому офісі у Вашингтоні, а також у маєтку колишнього президента Дональда Трампа у Флориді.